أخبار مصر | أمين عام 'القومي لأسر الشهداء' يهنيء السيسي بالذكرى 67 لثورة 23 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين عام 'القومي لأسر الشهداء' يهنيء السيسي بالذكرى 67 لثورة 23 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستون لثورة 23 يوليو.

وقال "عبدالمنعم" في بيان له، إن تلك المناسبة التاريخية خالدة في وجدان الوطن وعقول المصريين، بما حققته من إنجازات عظيمة؛ لترسيخ قيم العدل والحرية والمساواة.