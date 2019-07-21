أخبار مصر | وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الزهور ببورسعيد وتشيد بالتجهيزات‎ (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الزهور ببورسعيد وتشيد بالتجهيزات‎ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم مستشفى الزهور العام، لمتابعة أنظمة التشغيل للمستشفى، ضمن التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشادت بالتجهيزات الطبية وغير الطبية بالمستشفى، وحرصت على تفقد غرف العمليات والإفاقة، والرعاية المركزة، والعيادات الخارجية والطوارئ، وغرف الموجات فوق الصوتية، مشيراً إلى أن الوزيرة شددت على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، واستغلال التجهيزات الطبية عالية المستوي لخدمة المرضي.

وأضاف أن الوزيرة تفقدت الصيدلية الداخلية للمستشفي ومخزن الأدوية موجهةً بالالتزام بنظم التشغيل الحديثة والمميكنة، مشددة على أهمية تدريب الصيادلة على الصيدلة الإكلينيكية.

جدير بالذكر أن وزيرة الصحة بدأت اليوم زيارة تفقدية لمحافظة بورسعيد، لمتابعة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حيث تفقدت مستشفيي الحياة بورفؤاد العام، ومستشفى الزهور العام كما ستترأس غرفة عمليات التأمين الصحي الشامل الجديد.