أخبار مصر | رئيس القومي لحقوق الإنسان يستقبل سفير نيوزيلندا بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس القومي لحقوق الإنسان يستقبل سفير نيوزيلندا بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السيد السفيرجريج لويس سفير نيوزيلندا فى القاهرة وذلك يوم الأحد بمقر المجلس.

واستعرض فايق خلال اللقاء دور المجلس كمؤسسة وطنية مستقلة تعمل من أجل تنمية وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مصر وكذلك الدور الإقليمي للمجلس باعتبار أن المجلس رئيسًا للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأيضًا بصفته نائبًا لرئيس الشبكة الإفريقية المماثلة ومن المنتظر أن يستضيف اجتماع الجمعية العامة للشبكة والتى سيعقد فى القاهرة فى نوفمبر 2019.