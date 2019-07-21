أخبار مصر | عضو بمحلية البرلمان: الاهتمام بمحافظة مطروح أمن قومي لمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو بمحلية البرلمان: الاهتمام بمحافظة مطروح أمن قومي لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب صابر عبد القوي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن الاهتمام بمحافظة مطروح ضرورة مهمة والاستجابة لمطالب أهاليها كونها إحدى المحافظات الحدودية وبوابة مصر الغربية، وجانب هام من جوانب الأمن القومي لمصر.

وأشار "عبد القوي" إلى أن اللجنة استمعت للجميع بداية من المحافظ وما يتم بذله من جهود إيجابية لصالح أهالي مطروح ولصالح الدولة المصرية، خاصة فيما يتعلق بالاهتمام بالشواطئ السياحية، وما سيكون له من تأثيرات إيجابية علي دعم السياحة، حيث يتم إنشاء ممشي عالمي فى منطقة كليوباتر وتطويرها بالكامل، وأيضا شاطي الغرام وغيرها من الشواطي التى كانت مهملة طوال الفترة الماضية.

جاء ذلك فى كلمته على هامش زيارة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لتفقد عدد من المشروعات ورصد إشكاليات الأهالى بشأن نقص المياه وأسعار تقنين الأراضى، بمشاركة اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح وعددا من القيادات التنفيذية ونواب المحافظة منهم النائب سليمان فضل، ومهدى العمدة.

وأشار "عبدالقوي" إلي أنه تم التطرق أيضا للجهود التى بذلت فى تطوير شبكة الطرق التى من دورها تخفيف الضغط علي وسط مطروح والكورنيش، مؤكدا علي أن نواب المحافظة أثاروا إشكالية نقص المياه وما تتطلبه من إنشاء محطات تحلية جديدة من أجل التغلب علي هذه الإشكالية من خلال توفير اعتمادات مالية من قبل الحكومة، بالإضافة إلي إعادة النظر فى أسعار تقنين الأراضي، والجميع يعلم أن الحكومة تسير فى هذا الملف بشكل جيد وتتجاوب مع الشكاوي التى يبديها المواطنون من أجل الدولة المصرية والمواطن.

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وتابع: أن الزيارات الميدانية دائما ما تكون سبيل لرصد الواقع علي حقيقته دون أي إشكاليات وهو نهج تقوم به لجنة الإدارة المحلية إيمانا منها بأهمية ذلك، وضرورة الالتحام بالمواطن بالتنسيق الكامل بين السلطة التنفيذية والتشريعية والتى دائما ما تكون نتائجها إيجابية.

ويترأس وفد لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجينى، ويضم الوفد النواب، بدوى النويشى، وكيل اللجنة، ومحمد الدامى أمين سر اللجنة، ومحمد الحسينى، وسيد حماد موافى، وصابر عبد القوى، ورشاد شكرى، وعلى عتمان، وسليمان العميرى، وعبد الحميد كمال، ومحسن أبو سمنة، وأحمد الشريف، ويسرى الأسيوطى، والمستشار رضا حسين أمين لجنة الإدارة المحلية، وأحمد جابر ومحمد صبحى من أمانة اللجنة، وبحضور نواب مطروح أحمد رسلان، وصلاح عياد، وفوزى مصيبع، وصلاح عياد، ورزق جالي.‎