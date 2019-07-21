أخبار مصر | محلية النواب: محافظة مطروح تشهد طفرة كبيرة في تطوير شواطئها وطرقها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلية النواب: محافظة مطروح تشهد طفرة كبيرة في تطوير شواطئها وطرقها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن محافظة مطروح تشهد طفرة كبيرة فى تطوير ورفع كفاءة شواطئها السياحية من خلال المحافظة، وكذلك الطرق، مشيرا إلى أنها خطوة إيجابية تؤكد رؤية الدولة المصرية الإيجابية نحو الاهتمام بالسياحة كونها أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي.

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وأوضح "النويشي" أن مثل هذه الجهود لابد أن تقدر ويتم الترويج لها بشكل إيجابى من أجل دعم السياحة المصرية، مشيرا إلى أن لجنة الإدارة المحلية رصدت هذه الأعمال بشكل واضح خلال جولتها الميدانية، بالإضافة إلى مطالب الأهالى الخاصة بأعمال التسعير لتقنين الأراضى، مؤكدا على أن هذا الملف يدار بحكمة شديدة بين البرلمان والحكومة بدليل ما يتم من تعديلات مستمرة على اللائحة الداخلية لقانون 144 لسنة 2017 وما يكون لصال المواطن.

جاء ذلك فى كلمته على هامش زيارة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لتفقد عدد من المشروعات ورصد إشكاليات الأهالى بشأن نقص المياه وأسعار تقنين الأراضى، بمشاركة اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح وعددا من القيادات التنفيذية ونواب المحافظة منهم النائب سليمان فضل، ومهدى العمدة.

ويترأس وفد لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجينى، ويضم الوفد النواب، بدوى النويشى، وكيل اللجنة، ومحمد الدامى أمين سر اللجنة، ومحمد الحسينى، وسيد حماد موافى، وصابر عبد القوى، ورشاد شكرى، وعلى عتمان، وسليمان العميرى، وعبد الحميد كمال، ومحسن أبو سمنة، وأحمد الشريف، ويسرى الأسيوطى، والمستشار رضا حسين أمين لجنة الإدارة المحلية، وأحمد جابر ومحمد صبحى من أمانة اللجنة، وبحضور نواب مطروح أحمد رسلان، وصلاح عياد، وفوزى مصيبع، وصلاح عياد، ورزق جالي.‎