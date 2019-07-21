أخبار مصر | غدا.. المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحتفل بتخريج أئمة بريطانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحتفل بتخريج أئمة بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقيم المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، غدا الإثنين فعاليات تكريم وتخريج أئمة بريطانيا، بمقر المنظمة بالقاهرة، ويقام حفل التكريم بحضور الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، أسامة يس نائبا رئيس مجلس إدارة المنظمة، الشيخ بختيار بيرزادة نائب رئيس فرع المنظمة ببريطانيا ووفد مرافق له.

يسبق حفل التكريم ورشة عمل أئمة ليبيا فى تمام الحادية عشر صباحا بعنوان "دور الأزهر الشريف فى مواجهة التطرف والإرهاب"، تتلخص محاورها فى دور المنظمة فى تفنيد الأفكار المتطرفة ، العمل على تقوية الانتماء الوطنى واحترام مؤسسات الدولة والقانون، دور الأئمة فى توعية الشباب والتحذير من الانخراط فى الجماعات الإرهابية ، والمساهمة فى نشر الفكر الوسطى.

تبدأ فعاليات ورشة أئمة ليبيا في تمام الحادية عشر صباحاً , وتبدأ فعاليات حفل تكريم وتخريج أئمة بريطانيا في تمام الثانية عشر ظهراً.