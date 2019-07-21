مصر | تجمهر عدد من الأفارقة في أكتوبر.. والأمن يسيطر على الموقف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجمهر عدد من الأفارقة في أكتوبر.. والأمن يسيطر على الموقف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الجيزة في فض تجمهر عدد من الأفارقة أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بمدينة 6 أكتوبر، والقبض عليهم وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، من شرطة النجدة بتجمهر عدد من الأفارقة أمام مكتب المفوضية بالحي السابع، بنطاق القسم.

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وعلى الفور تم الدفع بقوات أمن الجيزة، لتفريق التجمهر، مما أسفر عن حدوث مشادات بين الطرفين، وتمكن العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، والقوة المرافقة له، من القبض عليهم، دون حدوث أي إصابات للشرطة، وتم إقتيادهم إلى ديوان القسم.

وتوصلت تحريات المقدم مروان مشرف وكيل فرقة اكتوبر أن المشاركين في التجمهر من رعايا دولة إريتريا، وتجمهروا للمطالبة بحقوقهم في صرف إعانات مالية.

وتجري الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة التحقيق معهم، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.