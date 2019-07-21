مصر | بسبب ماس كهربي.. وفاة أسرة من 5 أفراد بعابدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب ماس كهربي.. وفاة أسرة من 5 أفراد بعابدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فتحت نيابة عابدين، تحقيقاتها الموسعة في وفاة أسرة من 5 أفراد ونقلوا للمستشفى، موضحا أنه تم إخلاء العقار من السكان، لحين إجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.
كما قررت النيابة ندب الأدلة الجنائية لمعاينة أثار الحريق، وإعداد تقرير حول الواقعة، وحصر الخسائر والتلفيات.
وقال مصدر أمني أن التحريات الأولية لحريق الشقة، رجحت أن ماسًا كهربائيًا فى وصلات الشقة وجهاز تكييف تسبب فى اندلاع النيران داخل الشقة.
كما قررت النيابة ندب الأدلة الجنائية لمعاينة أثار الحريق، وإعداد تقرير حول الواقعة، وحصر الخسائر والتلفيات.
والبداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغاَ باندلاع حريق بشقة سكنية بباب المنشر بحسن الأكبر فى عابدين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية الى المكان، وتم إخماد الحريق الذى نشب بشقة فى الدور الثالث بالعقار المكون من 5 طوابق فوق الأرضى، وأسفر الحريق عن 5 وفيات من أسرة واحدة "زوج وزوجة وابنتهما وحفيدتين 8 سنوات و10 سنوات وتم نقلهم للمستشفى.