مصر | بسبب ماس كهربي.. وفاة أسرة من 5 أفراد بعابدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب ماس كهربي.. وفاة أسرة من 5 أفراد بعابدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة عابدين، تحقيقاتها الموسعة في وفاة أسرة من 5 أفراد ونقلوا للمستشفى، موضحا أنه تم إخلاء العقار من السكان، لحين إجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.



وقال مصدر أمني أن التحريات الأولية لحريق الشقة، رجحت أن ماسًا كهربائيًا فى وصلات الشقة وجهاز تكييف تسبب فى اندلاع النيران داخل الشقة.