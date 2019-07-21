مصر | ننشر تفاصيل التحقيقات في واقعة اغتصاب مسجل لوالدته بعزبة خير الله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تفاصيل التحقيقات في واقعة اغتصاب مسجل لوالدته بعزبة خير الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة مصر القديمة تحقيقات موسعة فى واقعة اغتصاب مسجل لوالدته داخل شقتها.

أدلت الأم، أمام النيابة باعترافات تفصيلية حيث قالت إنها كانت متزوجة من والد المتهم، وأنجبت منه 4 أبناء، ثلاثة متزوجون، وأن المتهم كان يعيش معها، وأضافت أنها كانت هى وزوجها دائمين الخلافات فقامت بالانفصال وتزوجت شخص أخر وانتقل المتهم للعيش معها، وأنه كان عاطل ويبلغ من العمر 35 سنة وعليه قضايا سرقة قبل ذلك وكان دائم التعدى عليها بالضرب والاعتداء عليها لفظيا وجنسيا فأنه كان يتعاطى مخدر الأستروكس وقام بالاعتداء جنسيا عليها مرتين قبل ذلك، ويوم الواقعة ذهب الى المنزل الساعة 1 الضهر ودخل عليها غرفة النوم حيث كانت نائمة وقام بالاعتداء عليها وحاولت الإفلات منه وقامت بالإبلاغ عنه.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من سيدة تدعي فيه اغتصاب ابنها لها، مشيرة إلى أنها مطلقة من زوجها الأول منذ سنوات ولديها منه 4 ابناء، ومنهم ابنها المتهم وكان يقطن معها ومع زوجها الثانى بنفس الشقة بعزبة خير الله.

وأضافت التحقيقات أنه على الفور تحركت قوة أمنية من رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة وألقت القبض على المتهم، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.