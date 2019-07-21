شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمور المستعجلة» ترفض دعوى الاعتداد بفرض الحراسة على نقابة المعلمين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قضت محكمة الأمور المستعجلة، المنعقدة في عابدين، الأحد، برفض دعوى تطالب بـ«عدم الاعتداد بحكم إنهاء فرض الحراسة على نقابة المعلمين».
وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قد قضت في وقت سابق بإنهاء فرض الحراسة على نقابة المعلمين، بعدما تقدم عدد من أعضاء النقابة، بدعوى إنهاء الحراسة القضائية بالدعوى المرفوعة من الأمين العام، بصفته ضد الحارس القضائي، ورئيس جدول الحراس القضائيين بمحكمة جنوب القاهرة، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
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