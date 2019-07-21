شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي الأربعاء المقبل لاستعراض إنجازات دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، عضو المجلس، صلاح حسب الله، مؤتمراً صحفياً بقاعة الشورى بمقر مجلس النواب في العاشرة والنصف من صباح الأربعاء المقبل، بحضور وسائل الإعلام العربية والأجنبية، وذلك بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الرابع للمجلس، لاستعراض الإنجازات التشريعية والرقابية خلال أدوار الانعقاد الأربعة الماضية للمجلس، وكذلك دوره في دعم الدولة المصرية.

كان رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، قد أعلن الإثنين الماضي انتهاء دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعى الأول.

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وقال رئيس المجلس- أمام الجلسة الختامية للمجلس- «إننا بدأنا دور الانعقاد الرابع برصيد كبير من إنجازات أدوار الانعقاد السابقة» مشيرا إلى أن المجلس وضع نصب عينيه مشكلات الشعب ومصالحه، في توازن دقيق للتوفيق بين متطلبات التطور والاستقرار.

وأضاف أن هذا المنهج، ألزمه التبصر في الأحكام، والنزول على الواقع «المنظور» بجميع أبعاده، فضلاً عن الحس الاجتماعي والصالح العام.

وأضاف أنه بهذا المنظور، أنجز المجلس خلال هذا الدور من أدوار الانعقاد، أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، منوها بأن عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس خلال هذا الدور بلغ نحو «156» مشروع قانون، بإجمالي عدد مواد بلغ نحو «1701» مادة