شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطوط العمانية»: لم يخطُر على بالنا تعليق الرحلات مع القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد الجندي، مدير الخطوط العمانية بالقاهرة، إنه «لا صحة لما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الخطوط العمانية تنوي تعليق رحلاتها، وأن هذا أمر مستبعد تمامًا، ومسألة تعليق رحلاتنا بين مسقط والقاهرة لم ولن يخطر على بالنا نهائيًا».

وأضاف «الجندي»: «الشركة تقدمت خلال الفترة الماضية بطلبات لسطلة الطيران المدني المصري، للسماح لها بتنظيم رحلات أكثر بين مسقط والقاهرة ومسقط والإسكندرية، لمواجهة زيادة طلبات السفر لمصر، رغم أن الشركة غير الطائرات من متوسطة الحجم إلى طائرات كبيرة، ورغم ذلك هناك إقبال زائد».