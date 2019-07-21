شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطاني يعتذر لعدم إبلاغ مصر بقرار «بريتش إيرويز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتذر السفير البريطانى لدى القاهرة، جيفري آدامز، للفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، عن عدم إبلاغ السلطات المصرية قبل صدور قرار تعليق الرحلات الجوية إلى القاهرة.

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استقبل «المصري» السفير البريطاني، الأحد، على خلفية قرار «بريتش إيرويز» تعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع، وأكد السفير أن «القرار لا يتعلق بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية».

أبدى «المصري» استيائه من قرار شركة الخطوط البريطانية، واصفًا إياه بأنه «قرارا انفرادي يمس أمن المطارات المصرية دون الرجوع إلى الجهات المصرية المختصة».

أكد الجانبان استمرار الجهود المشتركة لحل المشكلة في أسرع وقت، معربين عن عمق العلاقات والروابط بين اليبلدين، واستمرار التعاون للحفاظ على أمن وسلامة الركاب.