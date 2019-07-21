شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي للإحصاء»: 99 مليون نسمة عدد سكان مصر بالداخل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أظهرت الساعة السكانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان مصر بالداخل يبلغ الأحد 99 مليون نسمة.
وأوضحت الساعة السكانية أن محافظة القاهرة سجلت أعلى المحافظات في عدد السكان لتبلغ 9.8 مليون نسمة تلتها الجيزة بعدد 8.9 مليون نسمة ثم الشرقية 7.4 مليون نسمة والقليوبية 5.8 مليون نسمة.
وأشارت إلى أن أقل عدد للسكان كان في محافظة جنوب سيناء بعدد 107.460 نسمة وشمال سيناء 450.52 نسمة ومطروح 467.34 نسمة وبورسعيد 768.75 نسمة.
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