شكرا لقرائتكم خبر عن «لوفتهانزا»: حجوزات رحلات القاهرة «مستمرة».. وسنعوض ركاب الرحلة الملغاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية «لوفتهانزا»، أن رحلتها بين مطاري القاهرة وفرانكفورت أقلعت في موعدها، تمام الساعة الثانية و35 دقيقة، صباح الأحد، وأن رحلاتها التي ستقلع من المطارات المصرية ستعود في مواعيدها، دون أي تأخير، وأن الحجوزات على رحلات القاهرة مستمرة دون توقف، وفيما يخص ركاب الرحلة التي تم تعليقها سيتم تعويضهم.

يُذكر أن شركة «لوفتهانزا» للخطوط الجوية الألمانية، أعلنت استئناف رحلاتها إلى القاهرة، الأحد، بعد إلغاء رحلة واحدة كانت مقرر إقلاعها من مطار فرانكفورت، مساء السبت، وليس رحلتين كما ادعت بعض المواقع الإخبارية.

من جهته، قال الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني المصرية، إن السلطة تلقت إخطارين من الخطوط الجوية البريطانية وخطوط «لوفتهانزا» الألمانية تطلب وقف الرحلات إلى القاهرة لأسباب أمنية وفقا لرؤيتهم.