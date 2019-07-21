شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: سفر أول أفواج حجيج الجمعيات الأهلية 23 يوليو متوجهًا إلى المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الترتيبات والإجراءات النهائية لبدء فعاليات موسم الحج لهذا العام، حيث من المقرر سفر أول أفواج حجيج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم، الثلاثاء، 23 يوليو متوجهًا إلى المدينة المنورة، ويشمل 700 حاج من محافظاتي الجيزة والدقهلية.

واستعرضت والي خلال اجتماعها مع رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، أيمن عبد الموجود، الترتيبات النهائية لبدء تفويج حجيج الجمعيات الأهلية والبالغ عددهم 12 ألف حاجًا، وتلقت تقريرًا حول معاينة مواقع تسكين الحجيج في الفنادق والخيام وحافلات النقل وغيرها من الترتيبات.

ووجهت والي بعثة الوزارة بتسهيل الإجراءات للحجاج وتقديم أقصى جهد لخدمتهم وتوفير الراحة الكاملة لحجاج بيت الله الحرام بالمملكة العربية السعودية بدءًا من الوصول للمطار وتوفير أتوبيسات نقل الحجيج إلى الفنادق وعمليات التسكين وتوفير الكراسي المتحركة والخدمات الطبية، بالتنسيق مع وزارة الصحة مع التشديد على منح الرعاية الكاملة لكبار السن والمرضى، كما تم التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء عيادات بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم طوال مدة الرحلة كذلك التعاون مع البعثات الأخرى والتنسيق لخدمة الحجيج.

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من جانبه، أوضح أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، أن مقدمة البعثة الرسمية للحج الجمعيات الأهلية سافرت يوم 21 يوليو للمدينة المنورة لاستلام الفنادق ومراجعة الاستعدادات واتخاذ اللازم نحو استقبال ضيوف الرحمن وتسهيل الإجراءات، وأنه للمرة الأولى للعام الجاري سيرافق الحجيج واعظات دينيات بالاتفاق مع وزارة الأوقاف لتقديم الوعظ بالأراضي السعودية إضافة إلى عقد ندوات دينية للحجيج خلال تواجدهم في السعودية للتوعية بأداء مناسك الحج، مناشدًا الحجيج باتباع التعليمات الصادرة من الجانب السعودي والالتزام بمواعيد السفر والعودة المدونة على التذاكر.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت عن بدء تشغيل مكتب مصر للطيران بمقر الوزارة لطبع تذاكر الطيران الخاصة بحجاج الجمعيات الأهلية بهدف سرعة وتسهيل استخراج تذاكر السفر لجميع الحجاج في مختلف المحافظات، حيث يحصل مندوب من كل محافظة على تذاكر السفر وتسليمها للحجاج قبل بداية الرحلة.

ومن المقرر بدء عمل الجسر الجوي لنقل حجيج الجمعيات الأهلية بدأ من 23 يوليو الجاري على أن تنطلق أولى الرحلات من مطار القاهرة لتضم 700 حاجًا من محافظات الجيزة والدقهلية إلى المدينة المنورة وأول فوج لمكة المكرمة في 28 يوليو الجاري على أن يكون سفر آخر الأفواج يوم 4 أغسطس المقبل.

وسيتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سفر الحجيج من القاهرة واستقبالهم وتسكينهم في المملكة العربية السعودية على أن تتلقى تقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج.