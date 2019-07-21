شكرا لقرائتكم خبر عن فرض حظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فرض حظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء، وبدء العمل بالقرار اعتبارًا من الخميس 25 يوليو الجاري.
جاء في القرار المنشور في الجريدة الرسمية، الأحد: «تكون توقيتات حظر التجوال في المنطقة المشار إليها من السابعة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالي».
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