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فرض حظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فرض حظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء، وبدء العمل بالقرار اعتبارًا من الخميس 25 يوليو الجاري.

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جاء في القرار المنشور في الجريدة الرسمية، الأحد: «تكون توقيتات حظر التجوال في المنطقة المشار إليها من السابعة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالي».

الجريدة الرسمية

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