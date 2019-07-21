شكرا لقرائتكم خبر عن فرض حظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فرض حظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء، وبدء العمل بالقرار اعتبارًا من الخميس 25 يوليو الجاري.

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جاء في القرار المنشور في الجريدة الرسمية، الأحد: «تكون توقيتات حظر التجوال في المنطقة المشار إليها من السابعة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالي».

الجريدة الرسمية