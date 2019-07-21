شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرالعدل يمنح رئيس «التنفيذي للنقل الجماعي بالجيزة» صفة مأمور الضبط القضائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزيرالعدل قرارًا بمنح رئيس الجهاز التنفيذي للنقل الجماعي بمحافظة الجيزة صفة مأموري الضبط القضائي؛ وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون المرور وتعديلاته. ونشرت صحيفة «الوقائع المصرية» اليوم الأحد قرار وزير العدل الذي جاء بعد الإطلاع القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور والمعدل بالقانونين رقمي 155 لسنة 1999، و121 لسنة 2008، وعقب الإطلاع على خطاب محافظ الجيزة.

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