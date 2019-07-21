شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بمد حالة الطوارئ 3 أشهر (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 27 تابع (أ)، قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 2019، بشأن مد حالة الطوارئ بالبلاد مدة 3 أشهر.
وجاء في نص المادة الأولى، تمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 المشار إليه في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبار من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من يوليو 2019م.
وجاء في نص مادته الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بمد حالة الطوارئ 3 أشهر (نص كامل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.