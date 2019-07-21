شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بمد حالة الطوارئ 3 أشهر (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 27 تابع (أ)، قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 2019، بشأن مد حالة الطوارئ بالبلاد مدة 3 أشهر.

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وجاء في نص المادة الأولى، تمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 المشار إليه في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبار من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من يوليو 2019م.

وجاء في نص مادته الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.