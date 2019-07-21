شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطوط البريطانية» تكشف الأسباب الحقيقيّة وراء تعليق رحلاتها إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شريف برسوم، المدير الإقليمي لشركة الخطوط الجوية البريطانية بمصر وشمال أفريقيا، إن إجراءات الأمن بمطار القاهرة الدولى «ممتازة بنسبة 100٪»، ولا يوجد أي تعليق عليها.

وبخصوص قرار تعليق رحلات الشركة إلى القاهرة، والذي صدر أمس، لمدة 7 أيام، أكد «برسوم» أنه جاء لمراجعة الخطوط وليس أكثر، إذ تقوم الشركة من حين لآخر بمراجعة إجراءات بعض الخطوط وليس المطارات، وهى قصة مكررة وتتم بشكل دوري، وكان قد جاء الدور على مصر.

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وأضاف «برسوم» خلال تصريحات صحفية، الأحد، أن الشركة أخذت القرار بتعليق الرحلات لمراجعة الخطط الأمنية من قبل أنظمة الأمن بها وليس من قبل بريطانيا، ولم يصدر القرار لم يصدر عن وزارة النقل البريطانية.

ومن جانبه، أكد الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، أن وزارة الطيران بدأت تنفيذ خطة بتكبير الطرازات التابعة لشركة مصر للطيران والمتجهة إلى إنجلترا، وذلك لاستيعاب أكبر عدد من الركاب، الذي سوف يتواجد في المطار بسبب إلغاء رحلات الشركة.

وأضاف «الحفني» أن «المطارات المصرية تقدم الخدمات الأمنية، وفقًا لقوانين الطيران المدني الدولية، بل وتطبق معايير أعلى من المنصوص عليها، وخضعت للعديد من التفتيشات التي أشادت بالمستويات المقدمة، إذ يتم تنفيذ المعايير الدولية، ولا توجد أي معلومات لدينا عن أسباب توقف الرحلات، مشيرًا إلى إن الحركة تسير في مطار القاهرة الدولي وكذلك في شرم الشيخ والغردقة، وفقا للمعدلات الرسمية والتي لم تشهد أي إلغاءات في الرحلات، باستثناء الخطوط البريطانية فقط في القاهرة».