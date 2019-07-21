شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يصدر قرارًا بتعيين مديرين ووكلاء لعدد من الإدارات التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، قرار رقم 1165 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اختيار وظائف مدير/ وكيل إدارة تعليمية بإدارات الفشن، إهناسيا، ناصر، سمسطا، وببا، لمدة عامين قابلة للتجديد، وذلك بناءً على محاضر اللجنة الدائمة ومذكرة مديرية التربية والتعليم التي تقدمت بها للإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

وتضمن القرار تعيين كل من هاني محمد رجائي حسين، مديراً لإدارة الفشن التعليمية، عصام خالد عبدالعزيز، مديرًا لإدارة إهناسيا التعليمية، أيمن أحمد محمد كامل، مديراً لإدارة ناصر التعليمية، رأفت هلال صابر فرج، مديراً لإدارة سمسطا التعليمية، محمد محمد عاشور، وكيلاً لإدارة إهناسيا التعليمية، ربيع محمد محمد أمين، وكيلاً لإدارة الواسطى التعليمية، محمد البدري كامل مخلوف، وكيلًا لإدارة سمسطا التعليمية، كمال كامل أمين محمد، وكيلاً لإدارة ببا التعليمية، عصام عبدالحليم أبوعرب، وكيلاً لإدارة الفشن التعليمية، حاتم إسماعيل محمد على، وكيلاً لإدارة ناصر التعليمية، وتجديد تعيين نبيلة فتحي سيد، بوظيفة وكيل إدارة بني سويف التعليمية.