شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلغي قرار تخصيص قطعة أرض لإقامة قصر ثقافة في قليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلغاء قراره السابق بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بناحية قليوب لإقامة قصر ثقافة عليها. Advertisements جاء في القرار المنشور في الجريدة الرسمية، الأحد: «يلغى قرار رقم 2789 لسنة 2018، بتخصيص مساحة 244.40 متر مربع في قليوب لإقامة قصر ثقافة» الجريدة الرسمية

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