شكرا لقرائتكم خبر عن «القمامة والصرف الصحي والطرق».. أكثر شكاوى المواطنين في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، اللواء محمود يحيى، مدير المتابعة الميدانية في منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، والدكتورة نشوى يحيى، مديرة متابعة الجهات الحكومية، الأحد، لمتابعة سير العمل في منظومة الشكاوى.

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قال اللواء محمود يحيى، مدير المتابعة الميدانية بمنظومة الشكاوى، إن أغلب شكاوى المواطنين الواردة عبر المنظومة تمثلت في تراكم القمامة وإقامة محطات مياه وصرف صحي ورفع كفاءة الطرق بخلاف شكاوى الكهرباء والحصول على وظيفة ووحدة سكنية ومعاش تكافل وكرامة.

اشار إلى أن آلية عمل المنظومة تتم من خلال أن يقوم المواطن بتسجيل شكواه سواء هاتفيا أو الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوى www.shakwa.eg، أو بأحد مكاتب بوابة الشكاوى بالمراكز والمدن والأحياء عند أولى مراحل التعامل مع الشكاوى تتبعها دورة عمل تبدأ بمراجعة محتوى الشكوى.

بعد ذلك يجري التحقق من الشكوى بإعادة الاتصال بالمواطن للتأكد من شخصية الشاكي واستيفاء كافة البيانات وطلب المستندات اللازمة لتأييد صحة مضمون شكواه والمساعدة في فحصها من قبل فريق مختص ودراستها بشكل مبدئي لتحديد جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.