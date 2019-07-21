شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق مميش يكلف بعلاج طفلة عقرها كلب ضال في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدخل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، لعلاج الطفلة نسرين عمرو، بعد أن عقرها كلب ضال في قرية أبو سلطان بمركز فايد.

Advertisements

كلف «مميش» فريقا طبيا من مستشفى هيئة القناة بالانتقال إلى مستشفى جامعة قناة السويس ومتابعة حالتها، وبعد الكشف عليها قرر نقلها إلى المستشفى الجوي التخصصي.

وافق الفريق على نقلها إلى المستشفى الجوي التخصصي بإسعاف خاص، وعلى نفقة الهيئة، فيما وجه والد الطفلة الشكر للفريق، مؤكدا أنها كانت على وشك الموت بعد تدهور حالتها.

كانت الطفلة نسرينا تعرضت لهجوم من كلب ضال أمام منزلها، ونتج عنه تهتك في الوجه وتشوهات ونزيف حاد.