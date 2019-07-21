شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة السياحة»: منظمو الرحلات لم يتأثروا بقرار «بريتش إيرويز» المفاجئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نادر عياد، رئيس لجنة الطيران في غرفة شركات السياحة، إن حركة السياحة البريطانية إلى مصر لم تتأثر بقرار شركة الخطوط البريطانية «بريتش إيرويز» بتعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع، موضحًا أن قرار الشركة القابضة بزيادة سعة الرحلات من وإلى بريطانيا امتص تأثير القرار.

أضاف «عياد» لـ«المصري اليوم» أن تدفق حركة السياحة من الجانب البريطاني مستمر، وأن منظمي الرحلات لم يتأثروا بالقرار المفاجئ للشركة بتعليق الرحلات، مؤكدا تواصل صناع السياحة في مصر مع نظرائهم في لندن، فضلًا عن عدم وجود أي إلغاء للحجوزات حتى الآن.

تابع: «لا يوجد تفسير واضح للقرار، خاصة أنه يأتي بعد تنظيم حدث رياضي هام، وفي ظل وجود شخصيات دولية رفيعة المستوي، بجانب تعديل نصائح السفر الخاصة إلى طابا من جانب ألمانيا، وهي دولة ذات ثقل خاصة فيما يتعلق بمسائل الأمن»، متوقعًا أن تتراجع لندن عن القرار.