شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الزهور ببورسعيد وتشيد بالتجهيزات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، مستشفى الزهور العام، لمتابعة أنظمة التشغيل للمستشفى، ضمن التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

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وأوضح، بيان صحفي، أن الوزيرة أشادت بالتجهيزات الطبية وغير الطبية بالمستشفى، وحرصت على تفقد غرف العمليات والإفاقة، والرعاية المركزة، والعيادات الخارجية والطوارئ، وغرف الموجات فوق الصوتية، مشيرًا إلى أن الوزيرة شددت على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، واستغلال التجهيزات الطبية عالية المستوى لخدمة المرضي.

وأضاف البيان أن الوزيرة تفقدت الصيدلية الداخلية للمستشفى ومخزن الأدوية موجهةً بالالتزام بنظم التشغيل الحديثة والمميكنة، مشددة على أهمية تدريب الصيادلة على الصيدلة الإكلينيكية.

جدير بالذكر أن وزيرة الصحة بدأت اليوم زيارة تفقدية لمحافظة بورسعيد، لمتابعة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حيث تفقدت مستشفيي الحياة بورفؤاد العام، ومستشفى الزهور العام كما ستترأس غرفة عمليات التأمين الصحي الشامل الجديد.