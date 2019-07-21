شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل دعوى إلغاء «التابلت» للسبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة القضاء الإداري، الأحد، الدعوى المقامة من ولي أمر طالبة بالصف الأول الثانوي ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، لجلسة السبت المقبل، للإطلاع وتقديم المستندات.

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طلب مقيم الدعوى أيضًا العودة إلى نظام الثانوية العامة القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي فقط.

صدر القرار برئاسة المستشار فتحي إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة.

كان دفاع مقيم الدعوى قد طلب في الجلسة السابقة إلزام وزير التربية والتعليم، بتقديم صورة طبق الأصل من ملف خطة تطوير التعليم الجديدة محل الطعن، والاستعلام من مجلس النواب عما إذا كان وزير التربية والتعليم تقدم بمشروع تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، فيما يتعلق بتعديل نظام الثانوية العامة التراكمية من عدمه.