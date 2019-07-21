شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 23 عاملا في نشوب حريق بمصنع ملابس غرب الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 23 عاملا باختناق آثر نشوب حريق هائل، ظهر الأحد، بمصنع ملابس بالمنطقة الصناعية الحرة بحي العامرية ثان غرب الإسكندرية، فيما دفع الأمن بـ12 سيارة إطفاء لمحاصرة النيران وإخمادها فضلا عن 8 سيارات إسعاف.

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تلقى قسم شرطة ثان العامرية بلاغًا يفيد نشوب حريق بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية الحرة، وانتقلت مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

ومن جانبه، قال المهندس مدحت عبدالفضيل، رئيس حي العامرية ثان، إن الحريق شب بمصنع ملابس، وجرى الدفع بـ12 سيارة إطفاء و8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وأضاف رئيس حي العامرية ثان، أن الحريق أسفر عن إصابة 23 عاملا معظمهم من دول شرق آسيا باختناق، وجرى نقلهم لمستشفى العامرية العام، موضحًا أن قوات الحماية المدنية تواصل محاولات إخماد النيران ومنع امتدادها إلى المصانع المجاورة.

إصابة 23 عاملا فى نشوب حريق بمصنع ملابس غرب الإسكندرية