الداخلية تلاحق حائزي الأسلحة النارية في حملة متنوعة بـ 4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، شن حملات أمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لتحقيق الانضباط للشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (قطعة سلاح ناري، 4 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، 4 قطع سلاح أبيض، 65 قضية تموينية، 415 مخالفة مرافق، 593 مخالفة مرورية، تنفيذ 2030 حكم قضائي متنوع) بنطاق مديرية أمن الغربية.

وضُبط 2 قطعة سلاح ناري، 127 قضية تموينية، 994 مخالفة مرورية، تنفيذ 2807 حكم قضائي متنوع) بنطاق مديرية أمن أسيوط.

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وبنطاق مديرية أمن الفيوم ضبطت الحملات الأمنية (2 قطعة سلاح ناري، 342 مخالفة مرافق، 87 قضية تموينية، 1148 مخالفة مرورية، تنفيذ 940 حكم قضائي متنوع).

وأسفرت جهود الحملات بأسوان عن ضبط (16 قضية تموينية متنوعة، 179 مخالفة إشغال بالطريق العام، 606 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 485 حكم قضائي متنوع).

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.