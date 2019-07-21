مباحث القاهرة توقع بعصابة تخصصت في سرقة هواتف المواطنين بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف بالنزهة.

ونجحت مباحث قسم شرطة النزهة، من ضبط عاطلين وسائق مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس سبق اتهامهم في قضايا "سرقة وسائل نقل، سرقة بالإكراه، سلاح أبيض" أثناء استقلالهم مركبة "توك توك " ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم (4 هواتف محمولة "مجهولين المصدر" - سلاح أبيض "سكين" - نصل معدني " كتر ").

وبمناقشتهم عن مصدر الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم اعترفوا بسرقتها بأسلوب "الخطف"، وأضافوا بتكوينهم تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب (الخطف) باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهم، وأقروا بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.