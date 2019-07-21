ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية و25 سائقا تحت تأثير المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات. وأسفر جهود الحملات المرورية على الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 6154 مخالفة مرورية من بينها (2362) مخالفة تجاوز السرعة المقررة متنوعة و25 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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