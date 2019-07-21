ضبط 20 طربة حشيش وربع كيلو هيروين بحملة أمنية بالإسكندرية والبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام توجيه شن حملات أمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وأجهزة البحث الجنائي بمختلف مديريات الأمن.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريتي أمن (الإسكندرية، البحيرة) وقطاع الأمن العام عن ضبط (عنصر إجرامي) لقيامه بالاتجار وترويج المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، وبحوزته ( 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 اثنان كيلو وخمسمائة جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول)، (عنصر إجرامي، سبق اتهامه في قضيتي "مخدرات") لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزته (10 طرب من مخدر الحشيش وزنت 2,500 اثنان كيلو وخمسمائة جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول).

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كما ضُبط (عنصرين إجراميين سبق اتهامهما في العديد من قضايا "مخدرات") لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 180 جرام - مبلغ مالي– 2 هاتف محمول)، ضبط (عاطلين سبق اتهام أحدهما في قضية "مخدرات") لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 150 جرام - مبلغ مالي، 2 هاتف محمول).

وألقي القبض على (عنصر إجرامي، سبق اتهامه في 6 قضايا أخرهم قضية "مخدرات") لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة، وبحوزته (900 تسعمائة قرص مخدر لعقار التامول - مبلغ مالي هاتف محمول).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري استمرار الحملات الأمنية.