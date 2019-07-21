بعد تعليق الرحلات الجوية لمصر.. سفير إنجلترا يعتذر لوزير الطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

التقى وزير الطيران المدني، اليوم الأحد بديوان عام الوزارة، سفير المملكة المتحدة البريطانية لدى مصر جيفرى آدامز، على خلفية قرار تعليق الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي لمدة 7 أيام.

وبحسب بيان لوزارة الطيران، أعرب الوزير عن استيائه لاتخاذ شركة الخطوط الجوية البريطانية "قراراً انفرادياً يمس أمن المطارات المصرية بدون الرجوع الى الجهات المصرية المختصة".

وتقدم السفير البريطاني بالاعتذار إلى وزير الطيران عن عدم إبلاغ السلطات المصرية قبل صدور هذا القرار، مؤكداً أن قرار تعليق الرحلات الجوية للشركة البريطانية لا يتعلق بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية، وبخاصة على ضوء تطوير المنظومة الأمنية لجميع المطارات المصرية وذلك بشهادة لجان المرور الدولية ومن بينهم لجنة المرور البريطانية.

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وأكد الجانبان، استمرار الجهود المشتركة والعمل سوياً لحل هذه المشكلة في أسرع وقت، معربين عن عمق العلاقات والروابط التي تجمع جمهورية مصر العربية وبريطانيا واستمرار التعاون فيما بينهما من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الركاب كهدف استيراتيجي للدولة المصرية.

كانت وكالة "رويترز" نقلت عن شركة الخطوط الجوية البريطانية، تعليق رحلاتها إلى القاهرة لسبعة أيام بدءا من يوم السبت "كإجراء احترازي".

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