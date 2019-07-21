محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
كشف شريف برسوم، المدير الإقليمي لشركة الخطوط الجوية البريطانية بشمال أفريقيا، سبب تعليق الشركة رحلاتها على مصر. وأكد، في تصريحات صحفية اليوم، أن الشركة اتخذت القرار بتعليق الرحلات لمراجعة الخطط الأمنية من قبل أنظمة الأمن بها.
وأشاد المدير الإقليمي للخطوط البريطانية بإجراءات الأمن بمطار القاهرة الدولي ممتازة 100%، مشددا على أنه "لا يوجد أي تعليق عليها".
وأوضح برسوم، أن قرار تعليق رحلات الشركة لمدة 7 أيام جاء لمراجعة الخطوط ليس أكثر، لافتا إلى أن الشركة تقوم من حين لآخر بمراجعة إجراءات بعض الخطوط وليس المطارات، وهي قصه مكررة وتتم بشكل دوري والدور على مصر.
وأوضح المدير الإقليمي لشركة الخطوط الجوية البريطانية بشمال أفريقيا، أن قرار تعليق الرحلات اتخذته الشركة، قائلًا: "القرار لم يصدر عن وزارة النقل البريطانية".
كانت هذه تفاصيل خبر "المدير الإقليمي للخطوط البريطانية" يكشف سبب تعليق الرحلات إلى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.