مطار القاهرة: إقلاع رحلات مصر للطيران للندن وألمانيا في مواعيدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

أقلعت من مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، رحلات الشركة الوطنية "مصر للطيران" المتجهة إلى كل من لندن وفرانكفورت، دون أي تأخيرات أو تأجيل في موعد إقلاعها وفقًا لجداول التشغيل المقررة.

وقالت مصادر بالمطار، لمصراوي، إن رحلة مصر للطيران المتجهة إلى فرانكفورت رقم 785، والرحلة رقم 777 المتجهة إلى لندن، غادرتا المطار في المواعيد المحددة وفقًا لجدول التشغيل.

وأوضحت المصادر، أن الشركة قامت بتكبير طرازات الطائرات المتجهة إلى لندن، لتستوعب 350 راكبًا بدلًا من 150 راكبًا، ومن المنتظر تسيير رحلة إضافية إلى لندن ليصبح إجمالي الرحلات المصرية المتجهة إلى لندن 3 رحلات بدلًا من رحلتين يوميًا لاستيعاب أي عدد من الركاب الراغبين في السفر إلى لندن والمتضررين من تعليق رحلات الخطوط البريطانية إلى القاهرة.

Advertisements

يذكر أن مصادر مسؤولة بوزارة الطيران المدني، قالت إن وقف الخطوط البريطانية رحلاتها الجوية من لندن إلى مطار القاهرة الدولي لمدة 7 أيام، لم يصدر عن أي جهة بريطانية رسمية، موضحة أنه تم التنسيق مع السفارة البريطانية بمصر.

وأكدت المصادر، أن هذا القرار ليس صادرًا عن وزارة النقل البريطانية أو الخارجية البريطانية وجار تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة البريطانية بالقاهرة.

وقامت وزارة الطيران المدني، بزيادة السعة المقعدية لطائرات مصر للطيران المتجهة إلى لندن، وتخصيص طائرة من طراز بوينج 787 (دريملاينر) الجديدة لتسيير رحلة إضافية بدءًا من غد إلى مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن لتيسير نقل الركاب خلال هذه الفترة.