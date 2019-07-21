مصر | تعرف على نص الاتهامات الموجهة إلى 12 متهماً بـ"دواعش سيناء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على نص الاتهامات الموجهة إلى 12 متهماً بـ"دواعش سيناء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365، على نص الاتهامات الموجهة إلى 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"دواعش سيناء" لاتهامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا.

القضية منظورة أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا رأفت ذكي وعمرو قنديل وحضور إلياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية، وفقًا لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.

وجاءت الاتهامات الموجهة لـ12 متهما نصا كالتالي:

أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2/1/2017 بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس – محافظة القاهرة

أولاً: المتهم الأول: تولى قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى قيادة في جماعة "ولاية سيناء" التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانياً: المتهم الثاني: (مطلوب الاستعلام حديث عما إذا كانت القضية 502/2015 امن دوله عليا مازالت متداوله أم صدر فيها حكم نهائي) أسس وتولى قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس وتولى قيادة في جماعة تابعة لجماعة "ولاية سيناء" التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة والقضاء وأبناء الطائفة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثاً: المتهم الثالث: تولى قيادة في جماعة إرهابية- موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياً – على النحو المبين بالتحقيقات.

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رابعاً: المتهمون الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، الثامن، الحادي عشر أيضاً: ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة – موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياً – بأسلحة نارية ومفرقعات ومقرات تنظيمية وأموال ومركبات ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيداً لاستهدافها، على النحو المبين بالتحقيقات.

خامساً: المتهمون من الرابع حتى الأخير: انضموا لجماعة إرهابية، بأن انضموا للجماعة – موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياً – وتلقوا تدريبات بدنية وعسكرية لديها مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، على النحو المبين بالتحقيقات.

سادساً: المتهم الثامن أيضاً: حاز أسلحة نارية تقليدية – ثلاث بنادق آلية مششخنة – مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها لاستعمالها في ارتكاب الجريمة الإرهابية – موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياً – وفي نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

حاز أجزاء رئيسية لسلاح ناري تقليدي – جسم معدني وماسورة مششخنة لبندقية آلية – مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في ارتكاب الجريمة الإرهابية – موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياً – وفي نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

حاز بغير ترخيص سلاح ناري تقليدي – بندقية خرطوش غير مششخنة – بقصد استعمالها في ارتكاب الجريمة الإرهابية – موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياً – وفي نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

حاز مواد في حكم المفرقعات قبل الحصول على ترخيص، بأن حاز قذائف صاروخية تحوي على مادتين في حكم المفرقعات " الكورديت – ثلاثي نيتروطولوين" قبل الحصول على ترخيص بذلك، بقصد استعمالها في ارتكاب الجريمة الإرهابية – موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياً – وفي نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، على النحو المبين بالتحقيقات.

سابعاً: المتهمون الثاني، والثالث، والخامس، والسادس أيضاً: حضروا لارتكاب جريمة إرهابية وأعدوا لتنفيذها، بأن قاموا بالتخطيط لاستهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا ووزعوا فيما بينهم أدوار الرصد والتنفيذ ولم يتعد عملهم هذا الإعداد والتحضير، على النحو المبين بالتحقيقات.

ثامناً: المتهمون جميعاً: اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية وكان للمتهمين الأول والثالث شأن في إدارة حركته على النحو المبين بالتحقيقات.