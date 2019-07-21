مصر | تعرف على الأسماء الكاملة لـ12 متهما بـ"دواعش سيناء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الأسماء الكاملة لـ12 متهما بـ"دواعش سيناء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365، على الأسماء الكاملة للمتهمين بالانضمام إلى تنظيم ولاية سيناء الإرهابي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"دواعش سيناء" لاتهامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت منذ قليل، الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، تأجيلها لجلسة 5 أغسطس المقبل.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا رأفت ذكي وعمرو قنديل وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية، وفقًا لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.

والمتهمون هم كل من:

أسامة إسماعيل إبراهيم سرحان "حركي: الكابتن - أبو الحسن" (هارب) – السن 36، يعمل عامل، ويقيم كفر عبيان – أبو زعبل – الخانكة – محافظة القليوبية.

محمد عيد كامل عبد الفتاح الشيمي "حركي: رمضان" (محبوس) – السن 33، يعمل صاحب شركة استثمار عقاري، مقيم كفر حمزة – شارع المطحن، وله عنوان آخر شارع 18 جسر السويس عمارة 497 محافظة القاهرة.

أحمد عيد كامل عبد الفتاح الشيمي (هارب) – السن 36، مقيم كفر حمزة – مركز الخانكة – محافظة القليوبية.

فتح الله عبد المولى عبد الرازق (محبوس) – السن 38، يعمل تاجر أراضي، مقيم منشية الشريعي – عزبة الميمون – مركز سمالوط – محافظة المنيا.

أحمد عيد علي صالح "حركي: كاظم" (محبوس) – السن 21، يعمل سائق توك توك، مقيم شارع المهندس – العكرشة – أبو زعبل – مركز الخانكة – محافظة القليوبية.

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هاني محمد أيوب عبد الرازق "حركي: روماني أرمنيوس" (هارب) – السن 39، مقيم 1 شارع الكابلات الأميرية، وله عنوان آخر بالخصوص – محافظة القليوبية.

أحمد علي كامل عبد الفتاح الشيمي (محبوس) – السن 30، يعمل تاجر دواجن، مقيم كفر حمزة – مركز الخانكة – محافظة القليوبية.

محمد محمد البرعي علي فرج (محبوس) – السن 37، يعمل سائق، مقيم 10 شارع الوحدة – منشية عبد المنعم رياض – شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

أكرم حسن إسماعيل أحمد (محبوس) – السن 49، يعمل سائق، مقيم 18 شارع خليل عوض الله – عين شمس – محافظة القاهرة.

أيمن محمد عبد الحميد فرج (هارب) – السن 38، يعمل سباك، مقيم حارة عبد المولى من شارع مبارك – عين شمس – محافظة القاهرة.

ياسر حسين محمد محمد "حركي: أبو عبد الرحمن" (هارب) – السن 45، مقيم عرب العبابدة – مركز الخانكة – محافظة القليوبية.

أيمن عيد كامل عبد الفتاح الشيمي (تدبير احترازي) – السن 33، يعمل رئيس قسم الصيانة الميكانيكيا بشركة مالتي إم جروب، مقيم كفر حمزة – منزل العمدة الخانكة – محافظة القليوبية.

وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمة، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم، لكن لم يتعد عملهم هذا التخطيط والإعداد والتحضير.

وذكرت النيابة في أمر الإحالة أن المتهمين حيازوا أسلحة نارية ومفرقعات وقذائف صاروخية، لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها لاستخدمها في أعمالهم الإرهابية وفي نشاط يخل بالأمن العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.