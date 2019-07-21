مصر | "خطف واغتصاب".. تجديد حبس المتهم باغتصاب "فتاة معاقة" 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خطف واغتصاب".. تجديد حبس المتهم باغتصاب "فتاة معاقة" 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الحيزة، تجديد حبس المتهم "عبد الغني" 33 عامًا، المتهم باغتصاب فتاة معاقة ذهنيًا بالجيزة، بعدما حاول استدراجها هو وصديقه وخطفها من وسط الشارع، 15 يوما، على ذمة التحقيقات، وكان قد أمرت النيابة بحبسه 4 أيام، في وقت سابق وقت وقوع الجريمة.

وناظرت النيابة العامة، جثة الشاب المتهم، عقب انتشالها من الماء، وصرحت بدفن الجثة، وقررت عرض الفتاة على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإيداعها تحت تحفظ الشرطة لحين التعرف على هويتها.

وأفاد مصدر مطلع، في واقعة اغتصاب فتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة، بأن الواقعة حدثت من 3 أيام، والشاب الذي حاول الهرب ويدعى "عبد الغني" 33 عامًا، عندما جاءت القوة الأمنية لمكان جريمتهم قام هو بالهرب لجزيرة بالبر الأخر من المشتل وتدعى "قرصانة" واستطاعت القوة الأمنية بالذهاب خلفه حتى تم القبض عليه عندما، وفر صديقه هاربًا في النيل، حيث توفى في الحال، لعدم إجادته السباحة.

وأوضح المصدر، لبوابة الخليج 365 أن الشابين يدعيا "محمد" عاطل ويبلغ من العمر 20 عامًا، والآخر "عبد الغني" ويبلغ من العمر 33 عامًا.

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وأفاد المصدر، بأن الشابين مسجلان خطر، أحداهما مسجل خطر بقضايا مخدرات وسلاح والآخر مسجل خطر بقضايا مخدرات وسرقة وحاولوا خطفها من الشارع للاعتداء عليها جنسيًا، وكشفت كاميرات المراقبة الموجودة بالمحال، أن الفتاة كانت في الشارع لوحدها وجاء الشابين وحاولوا استدراجها، نتيجة لقصرها الذهني وعدم فهمها، فشاهد أحد المواطنين الواقعة وذهب على الفور لإبلاغ الشرطة

وفور الإبلاغ انطلق المقدم مصطفى كمال بصحبة يوسف طارق معاون المباحث، إلى مكان البلاغ، وعقب مشاهدة المتهمين لقوات الشرطة حاول الاثنان الهرب وقفز أحدهما في النيل محاولا الهرب من الشرطة فلقى مصرعه غرقا، وتمكنت القوات تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، من القبض على المتهم الثاني، واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني الذى لقى مصرعه غرقا.

وأمر اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى انتقلت إلى مكان الواقعة.

