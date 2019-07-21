مصر | لا تستطيع التحدث والتحفظ عليها داخل القسم.. تفاصيل لم تنشر في واقعة اغتصاب فتاة معاقة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لا تستطيع التحدث والتحفظ عليها داخل القسم.. تفاصيل لم تنشر في واقعة اغتصاب فتاة معاقة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن الفتاة المعاقة ذهنيا التي تعرضت للاغتصاب على يد عاطلين، لم يتمكن رجال المباحث من مناقشاتها خلال التحقيقات، بسبب إعاقتها الذهنية، وعدم استطاعتها التحدث عما حدث معها.

المصدر أوضح لبوابة الخليج 365، أنه تم التحفظ على الفتاة داخل غرفة بديوان قسم شرطة الجيزة، بعيدًا عن حجز السيدات، لحين عرضها على الطب الشرعي، والتوصل لأهليتها أو إيداعها داخل مصحة نفسية.

وكشف المصدر، عن تفاصيل جديدة حول الواقعة، وتبين أن المتهمين بعد استدراجهما المجني عليها إلى المشتل، تعدى عليها أحدهما جنسيا "الغريق"، وكان الآخر ينتظره لحين انتهائه من اغتصابه الفتاة المعاقة ذهنيا، ليغتصبها هو الآخر.

وأوضح المصدر، أنه لدى مشاهدة أحد الأهالي اغتصاب الفتاة، وإبلاغه الشرطة، حضرت قوة أمنية من قسم شرطة الجيزة، ولدى مشاهدة المتهمين، لقوات الشرطة، فرا هاربين بإلقاء نفسهما بمياه النيل، وتمكن الثاني من النجاة، فيما غرق الأول بمياه النيل لعدم إجادته السباحة.

كانت توصلت جهود رجال مباحث الجيزة، إلى مكان هروب المتهم الهارب في واقعة اغتصاب فتاة معاقة ذهنيا بالجيزة، بعد تتبع خط سير هروبه، وفحص كاميرات المراقبة، وإجراء التحريات والإستعانة بالمصادر السرية، تبين اختبائه داخل شقة سكنية بجزيرة بين البحرين بنطاق قسم شرطة الجيزة، وتم إعداد مأمورية استهدفته، وتمكنت القوات من القبض عليه، وأخطر مدير أمن الجيزة.

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وبينت تحريات رجال مباحث عن ملابسات اغتصاب فتاة معاقة ذهنية، بعد استدراجها لمشتل مجاور للنيل، بشارع البحر الأعظم، نطاق قسم شرطة الجيزة، وتبين أن الفتاة في بداية العقد الثاني من عمرها، ومجهولة الهوية، وأن المتهمين إستدرجا المجني عليها، لمكان إغتصابها بعد رؤيتهما لها حال تجولها بأحد شوارع الجيزة.

وأضافت التحريات أنهما بعد توجههما لمكان الواقعة، تناوبوا على اغتصابها، وأثناء ذلك شاهدهم أحد سكان المنطقة، فأبلغ قسم الشرطة، ولدى حضور قوة أمنية لمكان البلاغ، ومشاهدة المتهمين لهما فر أحدهما هاربا بقفزة بالنيل، ما أسفر عن مصرعه، والآخر للمنطقة سكنه وتمكنت القوات من القبض عليه.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطار من المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بورود بلاغا من شرطة النجدة، بقيام شابين بإغتصاب فتاة بمشتل مجاور للنيل، بشارع البحر الأعظم دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، وحال مشاهدة الشابين القوة الأمنية فر أحدهما بقفزه بمياه النيل، مما أسفر عن مصرعه غرقا، وبإنتشال جثته تبين أنه يدعي محمد.ق، في العقد الثالث من عمره، فيما تمكن الثاني من الهرب، وبإعداد عدة أكمنة تم ضبطه وتبين أنه يدعى عبد الغني.م، في العقد الثالث من عمره، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.