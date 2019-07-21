مصر | "تعالى هنشرب سيجارتين ونوصلك".. كواليس قتل شاب في أكتوبر

وأوضحا أنهما بعد رؤيتهما حيازة المجني عليه، 800 جنيها، عقدا العزم على سرقتهم، بعد بيعه هاتفه المحمول، ولدي طلب " هشام" توصيلهما لأقاربه بمنطقة الطوابق، لمساعدته في البحث عن فرصة عمل، وافقا على طلبه، قائلين له: "تعالي نشرب سيجارتين ونوصلك بعدها المكان اللي انت عايزه".

وتابع المتهمان خلال التحقيقات التي أجريت معهما، أنه بعد موافقته وركوبه معهما الميكروباص، توجهها به إلى مدينة 6 اكتوبر، وأثناء سيرهما بالطريق، كان يريد المجني عليه دخول " دورة المياه"، ولدي نزوله من الميكروباص، تعديا عليه بـ " عتلة" حتي اسقطاه قتيلا، ثم سرقا ما بحوزته وفرا هاربين.

كانت كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل العثور على جثة شاب متحللة باكتوبر، وتبين أن المجني عليه يدعي " هشام.م" في العقد الثاني من عمره، أصل إقامته محافظة بني سويف، وحضر من بلدته للذهاب إلى أحد أقاربه بمنطقة الطوابق، بنطاق قسم الهرم، بحثا عن فرصة عمل.

وأضافت التحريات، أنه بعد توجه إلى موقف منطقة الطوابق، أخذ يبحث عن محل هواتف محمول لبيع هتنفه المحمول، وأثناء ذلك تقابل مع " كريم.م" 27 سنة، عامل كارتة، و" خميس.ع"، 31 سنة، سائق، مقيمين بالطوابق، وساعداه في بيع هاتفه المحمول بـ 400 جنيه، وبعد تحصله على المبلغ وجدا بحوزته 400 جنيه أخرين، فعقدا العزم على قتله لسرقته.

وأوضحت التحريات إلى أنهما إصطحباه بالسيارة الميكروباص الخاصة بالثاني، وتعديا عليه بالضرب بـ "عتلة"، حتي أسقطاه جثة هامدة وسرقا منه الـ 800 جنيه، وتركا في " جيبه" 5 جنيهات وشريحة الهاتف المحول، ورا هاربين.

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ونجح رجال مباحث الجيزة، في كشف ملابسات العثور على جثة شاب متحللة بالطريق الصحراوي المؤدي إلى مدينة زويل، وتبين أن الجثة لشاب من محافظة بني سويف، وأن سائق وعامل وراء قتله لسرقته، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، في وقت سابق بأن الشاب المجهول الهوية، المعثور على جثته بمدينة 6 أكتوبر، في العقد الثاني من عمره.

وأوضح المصدر ذاته لبوابة الخليج 365، أنه عثر على الجثة بطريق مدينة زويل، في حالة تعفن لمرور عدة أيام على الوفاة، مشيرا إلى أنه لدى فحص رجال المباحث للجثة تبين وجود آثار ضرب بآلة حادة بالرأس، من المقدمة والخلف، وتبين عدم وجود أي إصابات بالجسم.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث اكتوبر، بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية، بطريق مدينة زويل، بنطاق القسم.

وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم مصطفي زيدان وكيل فرقة اكتوبر، وبفحص الجثة تبين أنها لشاب مجهول الهوية، وعدم وجود أي أوراق تفيد هويته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

