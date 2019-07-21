مصر | كشف ملابسات العثور على جثة شاب متحللة بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات العثور على جثة شاب متحللة بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الجيزة، في كشف ملابسات العثور على جثة شاب متحللة بالطريق الصحراوي المؤدي إلى مدينة زويل، وتبين أن الجثة لشاب من محافظة بني سويف، وأن سائق وعامل وراء قتله لسرقته.

كان أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن الشاب المجهول الهوية، المعثور على جثته بمدينة 6 أكتوبر، في العقد الثاني من عمره.

وأوضح المصدر ذاته لبوابة الخليج 365، أنه عثر على الجثة بطريق مدينة زويل، في حالة تعفن لمرور عدة أيام على الوفاة.

وأشار إلى أنه لدى فحص رجال المباحث للجثة تبين وجود آثار ضرب بآلة حادة بالرأس، من المقدمة والخلف، وتبين عدم وجود أي إصابات بالجسم.

Advertisements

وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة شاب مجهول الهوية، بمدينة 6 اكتوبر، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث اكتوبر، بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية، بطريق مدينة زويل، بنطاق القسم.

وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم مصطفي زيدان وكيل فرقة اكتوبر، وبفحص الجثة تبين أنها لشاب مجهول الهوية، وعدم وجود أي أوراق تفيد هويته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.