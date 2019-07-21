مصر | التحقيق مع تشكيل عصابي تخصص في سرقه هواتف المواطنين

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تباشر نيابة النزهة التحقيق مع تشكيل عصابي تخصص في سرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف بالنزهة. وتعود البداية أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة النزهة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنوا من ضبط "عاطلين وسائق" - مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس سبق اتهامهم في قضايا "سرقة وسائل نقل - سرقة بالإكراه - سلاح أبيض" وذلك حال وجودهم في "توك توك" ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم (4 هواتف محمولة "مجهولين المصدر" - سلاح أبيض "سكين" - " كتر"). وبمواجهتهما اعترفوا بسرقة المضبوطات بأسلوب "الخطف"، وأضافوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب (الخطف) باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهم، وأقروا بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، واتخذت الإجراءات القانونية وحررمحضر وتوالت النيابة التحقيق.



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