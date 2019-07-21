أخبار مصر | وزيرة التضامن تتابع الترتيبات والإجراءات النهائية لموسم الحج لهذا العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تتابع الترتيبات والإجراءات النهائية لموسم الحج لهذا العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتابع غادة والى وزيرة التضامن الأجتماعي، الترتيبات والإجراءات النهائية لبدء فعاليات موسم الحج لهذا العام، حيث من المقرر سفر أول أفواج حجيج الجمعيات الاهلية لهذا الموسم، يوم الثلاثاء المقبل، متوجها إلى المدينة المنورة ويشمل 700 حاج من محافظاتى الجيزة والدقهلية.

وخلال اجتماعها مع رئيس بعثة حج الجمعيات الاهلية بوزارة التضامن الإجتماعى، أيمن عبد الموجود لهذا العام أستعرضت والى الترتيبات النهائية لبدء تفويج حجيج الجمعيات الاهلية والبالغ عددهم 12 الف حاجا وتلقت تقريرا حول معاينة مواقع تسكين الحجيج في الفنادق والخيام وحافلات النقل وغيرها من الترتيبات، حيث وجهت والى بعثة الوزارة بتسهيل الإجراءات للحجاج وتقديم اقصى جهد لخدمتهم وتوفير الراحة الكاملة لحجاج بيت الله الحرام بالمملكة العربية السعودية بدءًا من الوصول للمطار وتوفير أتوبيسات نقل الحجيج إلى الفنادق وعمليات التسكين وتوفير الكراسي المتحركة والخدمات الطبية، بالتنسيق مع وزارة الصحة مع التشديد على منح الرعاية الكاملة لكبار السن والمرضى، كما تم التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء عيادات بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم طوال مدة الرحلة كذلك التعاون مع البعثات الأخرى والتنسيق لخدمة الحجيج.

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ومن جانبه أوضح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، أن مقدمة البعثة الرسمية للحج الجمعيات الاهلية سافرت يوم 21 يوليو للمدينة المنورة لإستلام الفنادق ومراجعة الاستعدادات واتخاذ اللازم نحو استقبال ضيوف الرحمن وتسهيل الاجراءات وأنه للمرة الاولى للعام الجارى سيرافق الحجيج واعظات دينيات بالاتفاق مع وزارة الاوقاف لتقديم الوعظ بالأراضي السعودية، إضافة إلى عقد ندوات دينية للحجيج خلال تواجدهم فى السعودية للتوعية باداء مناسك الحج، مناشدا الحجيج باتباع التعليمات الصادرة من الجانب السعودى والالتزام بمواعيد السفر والعودة المدونة على التذاكر.

هذا وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت عن بدء تشغيل مكتب مصر للطيران بمقر الوزارة لطبع تذاكر الطيران الخاصة بحجاج الجمعيات الاهلية بهدف سرعة وتسهيل استخراج تذاكر السفر لجميع الحجاج فى مختلف المحافظات، حيث يحصل مندوب من كل محافظة على تذاكر السفر وتسليمها للحجاج قبل بداية الرحلة.

و من المقرر بدء عمل الجسر الجوي لنقل حجيج الجمعيات الاهلية بدء من 23 يوليو الجاري على ان تنطلق اولى الرحلات من مطار القاهرة لتضم 700 حاجا من محافظات الجيزة والدقهلية إلى المدينة المنورة وأول فوج لمكة المكرمة في 28 يوليو الجاري على أن يكون سفر اخر الافواج يوم 4 أغسطس القادم، هذا وسيتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سفر الحجيج من القاهرة واستقبالهم وتسكينهم فى المملكة العربية السعودية على ان تتلقى تقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج.