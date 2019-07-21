أخبار مصر | خبير سياحي يطالب بمحاسبة المتاجرين بأمال المصريين في أداء فريضة الحج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير سياحي يطالب بمحاسبة المتاجرين بأمال المصريين في أداء فريضة الحج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الخبير السياحي عاطف بكر عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، إنه لا بد من تفعيل بوابة السياحة المصرية في أسرع وقت لإحكام السيطرة على الخدمات السياحية ومنع المتلاعبين ودخلاء المهنة من الإضرار بسمعة السياحة والنصب على المواطنين.

وأكد "عجلان" في تصريحات صحفية له اليوم على أهمية تفعيل بوابة السياحة المصرية من خلال ربط جميع أنواع السياحة سواء الطاردة والمستجلبة والحج والعمرة من خلال هذه البوابة بحيث لا يتم أي سياحة خارجية أو داخلية إلا من خلال هذه البوابة ويتم ايضا من خلالها توفير التأشيرة الأون لاين.

وأضااف أنه سبق و تقدمنا انا ومجموعة من زملائي في 2012 لوزارة السياحة وغرفة شركات السياحة وقتها بمشروع كامل عن التأشيرة الالكترونية بشكل عام سواء السياحة المستجلبة او الطاردة او الحج والعمرة لان التأشيرة الالكترونية تحقق الشمول المالي أيضا.

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وتابع أن ما حدث لبعض راغبي تأديت مناسك الحج المصريين ومنعهم من دخول الاراضي السعودية مؤخرا نتيجة لاستغلال دخلاء المهنة لرغبتهم في اداء الفريضة وقيامهم باستخراج تأشيرة "فعاليات" اي تأشيرة سياحة للمشاركة في حدث فني او ترفيهي او غير ذلك كان من الممكن القضاء عليه ومحاسبة المخالفين لو ان كل شيئ يتعلق بالسياحة يخرج من مصدر واحد ويتم اعتماده رسميا وهو بوابة مصر السياحية.

وشدد عجلان على ضرورة الضرب بيد من حديد من قبل وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة على من يقومون باللعب بأحلام المصريين الراغبين في تأدية مناسك الحج واستخراج تأشيرات فعاليات لهم ليأدوا بها مناسك الحج.

وأوضح عجلان أن سرعة تفعيل بوابة مصر السياحية ومساعدة شركات السياحة المصرية لعمل تكتلات وفتح افرع لها ومكاتب في دول العالم التي نريد ان نستقطب منها سياحة وحل مشكلة التأشيرة الاون لاين لابد أن يكون ضمن إنشاء بوابة موحدة للسياحة المصرية تتم من خلالها كافة الأعمال الخاصة بالسياحة من حجز برامج وإرشاد سياحي وحجز فنادق مما يسهل على الدولة الحصول على حقها من أموال وحماية مصالح المواطنين.