أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تنظم ملتقى لتشغيل شباب الخريجين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب والرياضة" تنظم ملتقى لتشغيل شباب الخريجين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعلن وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم ملتقى لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين وحملة المؤهلات المتوسطة وبدون مؤهل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، يومي السبت والأحد المقبلين 27 و28 يوليو بمحافظة البحر الأحمر بالصالة المغطاة بإستاد الغردقة بدءً من الساعة الحادية عشر صباحًا.

يوفر الملتقى توفير أكثر من 2000 فرصة عمل تقدمها عدد من شركات القطاع الخاص تصل إلى 35 شركة، وذلك استمرارًا لسعى الوزارة إلى المساهمة في توفير حل مشكلة البطالة لدى الشباب والتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتوفير فرص عمل حقيقية ومتنوعة وتوثيق التعاون مع أصحاب الاعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى توفير وظائف غير تقليدية أمام الشباب من مختلف المؤهلات وبدون مؤهل.