أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يجتمع برؤساء تحرير الصحف الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يجتمع برؤساء تحرير الصحف الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، وفدًا من رؤساء التحرير وكبار الإعلاميين الأفارقة، خلال زيارتهم الحالية إلى مصر في إطار البرنامج السنوي الذي تنظمه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية للأشقاء، بحضور عدد من قيادات المجلس.

وخلال كلمته وإجاباته على أسئلة الوفد الأفريقي، تناول مكرم دور المجلس في ضبط المشهد الإعلامي، وحفظ حقوق العاملين بالمهنة، كما تعرض لسُبل التعاون المصري- الإفريقي في المجال الصحفي والإعلامي وتبادل وجهات النظر حول تطوير المهنة، وما يمكن أن تقوم به مصر من دور لدعم الأواصر بين دول القارة السمراء وشعوبها.

كما رحب مكرم برغبة قيادات الاعلام الافريقي في تبني مصر إنشاء قناة فضائية متخصصة لإفريقيا باللغة الفرنسية، مؤكدًا أنه سينقل ذلك المقترح إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك للاهتمام بكل القضايا الأفريقية.

ونفى رئيس المجلس وجود أي صحفي بالسجن في قضية تخص حرية الرأي والتعبير والمهنة، مشيرًا إلى دور المرأة المميز في المهنة وتوليها عدد كبير من المواقع القيادية لدرجة ان مصر فيها ٧ سيدات يشغلن موقع رئيس التحرير حاليا في إصدارات عامة وأخري خاصة بالمرأة.

وردًا على سؤال حول قناة الجزيرة وما تبثه عن مصر، قال رئيس الأعلى للإعلام": "بخصوص قناة الجزيرة اسأل أحدا في الشارع إذا كان يستمع لها أو يهتم به ولن تجد، لقد سقطت تمامًا في مصر وليس لها متابعين، يمكن قبل ذلك نعم كانت محطة مسموعة من المصريين ومعظم العرب؛ عندما كانت معظم الأخبار المهمة تنشر في الخارج وليس في الداخل بعكس الان، فضلًا عن أنَّها ضُبطت متلبسة بالكذب في الأزمة الأخيرة".

وأكّد "مكرم"، أنَّه ليس للجزيرة صوت مسموع في مصر، لأن المصريين اكتشفوا أنَّها متواطئة في حالة تلبس، فتحكي عن مظاهرة وتفبرك صور كاذبة.

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وأضاف مكرم فى كلمته خلال لقائه: نحن تربطنا علاقات قوية مع إفريقيا، ومصر بذلت جهودا كبيرة لتوحيد الجبهات الإفريقية، بالإضافة إلى أن الرئيس السيسي صحح البوصلة الإفريقية، خاصة فى ظل العلاقات التجارية القوية التى تربطنا مع أفريقيا.

وتابع: "نحن جاهزون لتوقيع اى بروتوكول وتقديم أى عون أو مساندة مع أى نقابة إفريقية، لتعزيز الانتماء بين مصر وباقى الدول الأفريقية، ونحن علي تواصل مستمر مع الأفريقيين، ولنا علاقات مهمة مع عدد كبير من الدول الإفريقية"، بناء على توجيهات من الرئيس السيسي بفتح هذا الباب على مصراعية وتأكيدا على انتماء مصر وافريقيا وتوحيد مصالحنا المشتركة".

وأشار "مكرم" إلى أن عدد من يتم تدريبهم سنويا حوالي 300 صحفي من كافة البلاد الإفريقية دون تمييز.

وتابع قائلا "المراسلين الأجانب ليس بالضرورة أن يكونوا أعضاء في النقابة ولكن يسجل نفسه في الهيئة العامة للإستعلامات، ونحاول الالتقاء بهم والإجابة على اسئلتهم لأن مصر بطبيعتها وتاريخها لا يمكن أن تكون مجتمعا مغلقا ولابد أن تنفتح على كل التيارات".

وعرض الكاتب الصحفي صالح الصالحى رئيس لجنة التدريب بالمجلس موجزا عن الدورات التى نظمها المجلس الأعلى للإعلام لتدريب الأفارقة خلال الشهور الماضية، وذلك بناء على دعوات من المجلس الأعلى لكل الدول الأفريقية.

واشتمل الفيديو على عرض مجموعة من الصور من داخل الدورات التدريبية وما تم فيها، مؤكدين أن كل هذه الدورات تتم من خلال التنسيق مع مختلف القطاعات والنقابات الأفريقية المختلفة.

جاء الاجتماع بحضور أحمد سليم أمين عام المجلس، وصالح الصالحي عضو المجلس ورئيس لجنة التدريب وعبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي.