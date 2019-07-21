أخبار مصر | برلمانية تشيد باختيار العاصمة الإدارية لعقد مؤتمر الشباب السابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تشيد باختيار العاصمة الإدارية لعقد مؤتمر الشباب السابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمنت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، اختيار العاصمة الإدارية الجديدة مقرا لعقد المؤتمر الوطني السابع للشباب، في نسخته الجديدة، والمقرر عقده يومي 30-31 يوليو الجاري لتبادل الآراء حول أهم القضايا التي تهم قطاع الشباب والدولة المصرية.

وقالت فايقة، إن المؤتمر فرصة قوية للحوار وتبادل الأسئلة بين الشباب المصرية وقيادات الدولة والوزراء والمسئولين، مؤكدة أن نجاح مؤتمرات الشباب الماضية يزيد من حرص الدولة على عقدها باستمرار وبشكل دوري ثابت.

وطالبت النائبة البرلمانية، الشباب بالحرص على التسجيل لحضور جلسات وورش عمل المؤتمر، والتي سيتم عقد محاورها حول كل ما يهم ويشغل بال الرأي العام للشباب في مصر.