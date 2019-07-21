أخبار مصر | عاجل.. الإفراج بالعفو عن 316 نزيلاً بالسجون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإفراج بالعفو عن 316 نزيلاً بالسجون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (141) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (175) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتي ذلك استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (269/ 2019) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك، وفي إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.