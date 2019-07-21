أخبار مصر | تعيين مساعد جديد لوزير الأثار للشؤون المالية والإدارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعيين مساعد جديد لوزير الأثار للشؤون المالية والإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير الأثار، قرارًا بتعيين العميد هاني ممدوح للعمل مساعدًا لوزير الأثار للشئون المالية والإدارية، حرصًا منه على النهوض بمستوى إدارة الشؤون المالية والإدارية بالوزارة والاهتمام بملفات العاملين المختلفة.

وسيكون من مهام منصبه الإشراف على ومتابعة الشؤون المالية و الإدارية بالوزارة والجهات التابعة لها، والإشراف على كل من ملفات العاملين وملف الهيكلة وإعداد الموازنة والخطة بالوزارة وغيرها من أعمال تسند له.

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يذكر أن ممدوح شغل وتدرج في العديد من الوظائف التخصصية بأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، حيث شغل منصب رئيس فرع التمويل الخارجى بإدارة العلاقات بهيئة الشئون المالية، و رئيس أقسام المراجعات لإحدى الأفرع المالية الرئيسية بالقوات المسلحة، ورئيس فرع العقود والمشتريات برئاسة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ورئيس الفرع المالي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس الوحدة الحسابية بإدارة العلاقات والتمويل الخارجي بهيئة الشئون المالية.

وحصل مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية على درجة الماجيستير في المحاسبة من الكلية العسكرية لعلوم الإدارة، كما أنهى متطلبات الحصول على درجة الدكتوراة في الفلسفة في المحاسبة فى تطوير نظم المعلومات المحاسبية وجارى مناقشة الرسالة.

هذا بالإضافة لحصوله على دبلوم الدراسات العليا في محاسبة التكاليف من كلية التجارة جامعة القاهرة والعديد من الدورات التدريبية في مجال التمويل والعقود والمنح والإعتمادات المستندية وصياغة العقود والتحكيم الدولي ونظم معلومات من جهات محلية ودولية.