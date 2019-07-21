أخبار مصر | مكرم: قناة الجزيرة سقطت في مصر وضُبطت متلبسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكرم: قناة الجزيرة سقطت في مصر وضُبطت متلبسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وجود أي موقف مسبق من أي لون كان حتى وأن المجلس لا يمكن أن يعرف ماذا سيُنشر غدًا في الصحف المصرية، وأن كافة صور الرقابة في مصر رقابة بعدية أي بعد النشر.

وأضاف خلال لقائه بعدد من رؤساء تحرير الصحف الأفريقية: "نحن كجهاز للدولة نرصد كل ما يتعلق بمصر سواء في الداخل والخارج".

وردًا على سؤال لصحفي أفريقي حول قناة الجزيرة، وما تبثه عن مصر، قال "مكرم": "بخصوص قناة الجزيرة أسأل أحدًا في الشارع إذا كان يستمع لها أو يهتم بها، لقد سقطت تمامًا في مصر وليس لها مستمعين، يمكن قبل ذلك نعم كانت محطة مسموعة من المصريين ومعظم العرب، عندما كانت معظم الأخبار المهمة تنشر في الخارج وليس في الداخل، فضلًا عن أنها ضبطت متلبسة بالكذب في الأزمة الأخيرة".